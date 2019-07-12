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İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

12.07.2019 21:40

Hürmüz Körfezi'ne gönderildiği iddia edilen İngiliz Donanması'na ait savaş gemisi, Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçti.


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