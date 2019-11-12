İngiliz istihbaratçı James Le Mesurier neden İstanbul'daydı? Beyaz Baretliler nasıl bir örgüt? 12.11.2019 14:19

Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier İstanbul'da ölü bulundu. Beyaz Baretliler, İngiliz istihbaratçının ölümüyle birlikte yeniden merak konusu oldu. Peki Le Mesurier'in kurucusu olduğu 'Beyaz Baretliler' ya da 'Beyaz Miğferler' nasıl bir örgüt? Suriye iç savaşında nasıl bir rol oynadı? İngiliz istihbaratçı​ James Le Mesurier neden İstanbul'daydı? Güvenlik ve Terör Uzmanı Yusuf Alabarda, A Haber canlı yayınında tüm merak edilenleri anlattı. anlattı.

Resmi adıyla Suriye Sivil Savunması, dünya çapında bilinen adıyla Beyaz Baretliler, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle birlikte yeniden merak konusu oldu. Güvenlik ve Terör Uzmanı Yusuf Alabarda, A Haber canlı yayınında İngiliz istihbaratçı Mesurier'in kurucusu olduğu Beyaz Baretliler ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İşte Alabarda'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İNGİLİZ İSTİHBARATI ADINA HER NOKTADAN BİLGİ TOPLANIYOR

Güvenlik ve Terör Uzmanı Alabarda, "Beyaz Baretliler'in Raid Salih diye Suriyeli bir kurucusu var. Ve bugüne kadar Suriye coğrafyasında yerle yeksan edilmiş binaların içerisinde binlerce çoluk çocuğu kurtardılar. Halep, Hama, Humus ve İdlib gibi noktalarda 4 bin 700'e yakın çalışanı var. Bu 4 bin 700'e yakın çalışan bugüne kadar 150 bine siville iştirak etmiş. 20 bin insanın enkaz altından cesedini ya da canlı bedenini çıkarmış. Şimdi böyle bir organizasyonla hangi istihbarat teşkilatı angaje olmak istemez? Çünkü canlı istihbarat kaynağı." dedi.

BATI İLE BU KADAR İKTİSATLILAR?

Yusuf Alabarda, "Raid Salih'in kurduğu Beyaz Baretliler'e James Edward'ın kurduğu Mayday Rescue isimli firma destek veriyor. İşte destek verme esnasında Beyaz Baretliler'den İngiliz istihbaratı adına her noktadan bilgi toplanıyor. Beyaz Baretliler ve Mayday Rescue, neden bu anlamda Batı ile bu kadar iktisatlı? Gerçekten hakikat payı var mı? "Beyaz Baretliler" 2016'da Nobel adayı oluyor. Daha sonra da Oscar'da en iyi kısa film ödülünü alıyor. Yani Nobel'in de Oscar'ın da desteklediği bir oluşum bu." ifadelerini kullandı.