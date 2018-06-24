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İnce'den gergin!

24 Haziran 2018, Pazar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Gergin olduğu görülen İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.

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