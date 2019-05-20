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İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan'ın FETÖ kanalında MİT tırları ihanetini duyuruken görüntüleri çıktı

20.05.2019 21:47

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olan Necati Özkan'ın FETÖ'nün kapatılan yayın organı STV'de MİT TIR'ları ihanetini duyuruken görüntüleri çıktı.


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