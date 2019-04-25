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İmamoğlu'nun ekibinden zorbalık! Odaların kilitlerini değiştirdiler

25.04.2019 00:29

Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin; önceki dönemde AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili Ahmet Selamet ve ikinci başkan vekili Göksel Gümüşdağ’ın odalarının kapısını açtıkları ve ardından kapılarının kilit göbeklerini değiştirerek kilitledikleri ortaya çıktı. A Haber Televizyonu’nda yayınlanan “Memleket Meselesi” adlı programda; Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında yaşanan gelişmeler anlatıldı.


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