Yol Durumu

İlk kez izleyeceğiniz görüntüleri

19 Ocak 2018, Cuma
34 kişinin şehit edildiği Şehitler Köprüsü davasında 18. duruşma bugün yapıldı. O gece sivil halka ateş açan ve ifadelerinde bunu kabul eden asker daha sonra inkar yoluna gitti. Sanıkların neden ifade değiştirdiğine dair tüm detaylar A Haber'de yayınlanan Kadraj programında ele alındı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları