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İletişim Başkanı Altun’dan “İkinci Vatan: Türkiye” belgeseli paylaşımı

22.08.2019 22:23

Savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” (Second Home: Turkey) belgeseli sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Altun, “İletişim Başkanlığı olarak desteklediğimiz “İkinci Vatan: Türkiye” belgeselinin ülkemizin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.


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