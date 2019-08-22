İletişim Başkanı Altun’dan “İkinci Vatan: Türkiye” belgeseli paylaşımı

Savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” (Second Home: Turkey) belgeseli sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Altun, “İletişim Başkanlığı olarak desteklediğimiz “İkinci Vatan: Türkiye” belgeselinin ülkemizin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.
İletişim Başkanı Altun’dan “İkinci Vatan: Türkiye” belgeseli paylaşımı22.08.2019 22:23
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