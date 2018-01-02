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İlber Ortaylı Fatih'i anlattı

01 Ocak 2018, Pazartesi
Celal Şengör'ün iddialarıyla ilgili yakın arkadaşı İlber Ortaylı sessizliğini korudu. Ancak 2016'da katıldığı bir programda Fatih Sultan Mehmet'i anlatan Ortaylı'nın Şengör'le aynı düşünmediği görülüyor.
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