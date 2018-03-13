İlahiyatçılardan tepkiler devam ediyor

Son dönemde İslam'ı kendilerine araç ederek kadınları açıklamalarının hedefine koyan bazı çevreler büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır. Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan bazı fıkıh hükümlerini değişen şartlara göre gözden geçirmek dinde reform anlamına gelmemektedir" uyarısını yapmıştı. Bu açıklamayı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Nihat Temel değerlendirdi.
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