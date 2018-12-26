İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! 26 Aralık 2018, Çarşamba

Pelin Akil domuz gribine yakalandı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile hayatını birleştiren Akil, ikiz bebek bekliyor. Hamileliğinin 6. ayında olan Pelin Akil 3 gündür hastanede yatıyor. Hastalığıyla ilgili açıklama yapan oyuncu her şeyin yolunda olduğunu ifade etti...