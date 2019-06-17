İhracatçılar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek 17.06.2019 10:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün ihracatçılara müjdesi verilen kambiyo vergisi ile ilgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre bundan böyle ihracatçılar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ihracatçılar için açıkladığı kambiyo vergisine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Başkan Erdoğan, 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve İhracatçı Birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirterek, "Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." dedi.

Buna göre, sanayi sicil belgesi ve ihracatçı birliklerine üye olanlar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.