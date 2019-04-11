İhbara gittiler, meşalelerle karşılandılar! Mardin'de polislere sürpriz kutlama

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü yurdun her köşesinde sürprizlerle kutlanıyor. Mardin ve Şırnak'ta kavga ihbarına giden polisler, Türk bayrağı ve meşalelerle karşılandı. Kavga ihbarıyla olay yerinde gelen polislerin şaşkınlıkları kameralara yansıdı. İşte o anlar...
İhbara gittiler, meşalelerle karşılandılar! Mardin'de polislere sürpriz kutlama11.04.2019 19:33
- Son dakika: Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti
- Son dakika: YSK'da Büyükçekmece görüşmesi ertelendi
- Müge Anlı canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! 11 Nisan Müge Anlı son bölüm izle
- Ataşehir’de feci kaza: Minibüse ok gibi saplandı
- Başkan Erdoğan'dan Sudan'daki Askeri darbe açıklaması
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a 24 Nisan tepkisi: Geçerliliği yok
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kendi yalanına çocuğu alet etti
- Noterde şok görüntü! Kameraya takıldı
- Son dakika: YSK, Büyükçekmece itirazını görüşmeye başladı
- Dmitriy Peskov: S-400'lerin bazı aksamları Türkiye'de üretilebilir
- CHP'de rezaletin ardı arkası kesilmiyor!
- Burkino Faso Cumhurbaşkanı Ankara'da
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.