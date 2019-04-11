İhbara gittiler, meşalelerle karşılandılar! Mardin'de polislere sürpriz kutlama 11.04.2019 19:33

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü yurdun her köşesinde sürprizlerle kutlanıyor. Mardin ve Şırnak'ta kavga ihbarına giden polisler, Türk bayrağı ve meşalelerle karşılandı. Kavga ihbarıyla olay yerinde gelen polislerin şaşkınlıkları kameralara yansıdı. İşte o anlar...