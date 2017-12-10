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İftira, yalan, takiyye ve CHP Genel Başkanı!

09 Aralık 2017, Cumartesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca hep çelişkilerle milletin karşısına çıktı. Siyasi ahlakı bir kenara bırakarak her seferinde hakaret dilini kullandı. Sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yerli ve milli medyayı hedef aldı. İşte Kılıçdaroğlu'nun çelişkilerle dolu açıklamaları.
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