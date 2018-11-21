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İfşa ediyoruz! İşte o trafik canavarı

21 Kasım 2018, Çarşamba


Trafik canavarları insanların hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor! Gebze'de çekildiği belirtilen bu görüntüler "Bu kadarına da pes!" dedirtti. Trafikte makas atarak insanların hayatını hiçe sayan 41 YS 574 plakalı araç, bir süre sonra da olayı iyice abartarak karşı şeride geçiyor ve ters istikamette ilerliyor! İşte o inanılmaz görüntüler...
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