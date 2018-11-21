İfşa ediyoruz! İşte o trafik canavarı21 Kasım 2018, Çarşamba
Trafik canavarları insanların hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor! Gebze'de çekildiği belirtilen bu görüntüler "Bu kadarına da pes!" dedirtti. Trafikte makas atarak insanların hayatını hiçe sayan 41 YS 574 plakalı araç, bir süre sonra da olayı iyice abartarak karşı şeride geçiyor ve ters istikamette ilerliyor! İşte o inanılmaz görüntüler...
- İfşa ediyoruz! İşte o trafik canavarı
- Ölümden kıl payı kurtuldular!
- Taksiciden ahlaksız teklif!
- Başkan Erdoğan ve minik kız arasında gülümseten diyalog
- Müge Anlı'da Elif Öğretmen için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanları devreye girdi!
- Başkan Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme! Gündem yerel seçimlerde ittifak
- Marmaris’te çifte hortum paniği!
- Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo 25 gündür kayıp! Cemal Kaşıkçı gibi öldürüldü mü?
- Başkan Erdoğan: "Arkasında Soros var"
- Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş Kararına Sert Tepki: Düpedüz Terör Sevicilik
- Kılıçdaroğlu'nun İstanbul iftirasına Erdoğan'ın sözleriyle yanıt
- CHP'li Belediye kenti çöplüğe çevirdi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.