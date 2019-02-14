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İdris Naim Şahin FETÖ'cü hain Ekrem Dumanlı'ya böyle destek olmuştu

14.02.2019 12:57

17/25 FETÖ kumpası sonrası AK Partiden istifa edip FETÖ’nün yanında yer alan İdris Naim Şahin, polislerin FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yı gözaltına almak için Zaman gazetesine geldiklerinde FETÖ'cü hain Hakan Şükür ile birlikte Dumanlı'ya böyle sahip çıkmıştı.


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