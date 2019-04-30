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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 5, Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü

30.04.2019 11:18

İçişleri Bakanlığından, Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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