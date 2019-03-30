Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını yaptı..
Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından sınırın sıfır noktasında denetleme30.03.2019 16:21
- Cumhurbaşkanlığı'ndan "İyi ki varsın Yusuf" videosu! Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı
- Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!
- Başkan Erdoğan Bahçelievler'de konuştu
- Son dakika: Suriye sınırın sıfır noktasında kritik hamle! Hazırlıklar tamam...
- Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından sınırın sıfır noktasında denetleme
- Başkan Erdoğan Güngören'de konuştu: Yusuf'umuza saldırdılar
- Başkan Erdoğan'dan Güngören'de konuştu
- Bakan Soylu'dan flaş terörle mücadele mesajı: Kandil'i de yerinde bırakmayacağız
- Zillet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'ne şok! Mitinge sadece bir kişi katıldı
- Hercai'nin Reyyan Şadoğlu Ebru Şahin kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
- Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli? Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün boyu ne kadar?
- İstanbul Ümraniye'de kan donduran olay! Erkek cesedi bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.