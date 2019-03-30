Haberler Web TV Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından sınırın sıfır noktasında denetleme

Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından sınırın sıfır noktasında denetleme

30.03.2019 16:21

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını yaptı..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları