Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından sınırın sıfır noktasında denetleme 30.03.2019 16:21

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını yaptı..