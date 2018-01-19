Hükümetten planlanan Afrin operasyonuyla ilgili flaş mesajlar
19 Ocak 2018, Cuma
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli planlanan Afrin hareketiyle ilgili A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. "Bu harekat yapılacak" açıklamasında bulunan Bakan Canikli, "Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor" diye konuştu. İşte Canikli'nin açıklamalarından ayrıntılar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.