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Hükümetten planlanan Afrin operasyonuyla ilgili flaş mesajlar

19 Ocak 2018, Cuma
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli planlanan Afrin hareketiyle ilgili A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. "Bu harekat yapılacak" açıklamasında bulunan Bakan Canikli, "Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor" diye konuştu. İşte Canikli'nin açıklamalarından ayrıntılar...
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