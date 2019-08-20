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Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray açıklaması: Seyrederken utanıyorum

20.08.2019 23:57

A Spor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 90'A programında flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Galatasaray'da hazırlık maçlarında en iyi iki adam Ömer Bayram ve Emre Mor'du. Sezonun ilk maçında ikisi de yok. Bunların günahı Türk olmaları. Fatih hocam Türkleri sevmiyor." ifadelerini kullandı.


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