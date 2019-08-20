A Spor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 90'A programında flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Galatasaray'da hazırlık maçlarında en iyi iki adam Ömer Bayram ve Emre Mor'du. Sezonun ilk maçında ikisi de yok. Bunların günahı Türk olmaları. Fatih hocam Türkleri sevmiyor." ifadelerini kullandı.
Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray açıklaması: Seyrederken utanıyorum20.08.2019 23:57
- Hıncal Uluç'tan flaş Galatasaray açıklaması: Seyrederken utanıyorum
- Son dakika: Ankara Kahramankazan'da deprem! İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
- İrlanda’da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı!
- SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri
- Son dakika: Balıkesir'de üvey torun dehşeti! Ninesini boğazından bıçakladı, dedesini yaraladı
- Başkan Erdoğan'a Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyareti sonrası yoğun ilgi
- 'Kıran Operasyonu'nda dikkat çeken detay: Buradan başka bir yerde yok
- ABD'den yeni füze denemesi! İşte o görüntüler
- Son dakika: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı
- Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a duygulandıran veda
- Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a veda! Başkan Erdoğan tabutuna omuz verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.