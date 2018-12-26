Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 ilde eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kar özlemi çekenler kendilerini bembeyaz sokaklara attı. İşte o görüntüler...
Her yerde kar var!26 Aralık 2018, Çarşamba
- Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gelişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık
- Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
- Akılalmaz hırsızlık! Öyle bir şey çaldılar ki...
- İZBAN tamamen durdu, grev 17. gününde
- Her yerde kar var!
- İstanbul'da kar yağışı başladı!
- Ankara'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
- Adana'da derede ceset bulundu
- Son dakika: Kırşehir'de otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
- Bakan Albayrak'tan #BizHiçVazgeçmeyeceğiz paylaşımı
- Bakan Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı!
- Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.