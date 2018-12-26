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Her yerde kar var!

26 Aralık 2018, Çarşamba

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 ilde eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kar özlemi çekenler kendilerini bembeyaz sokaklara attı. İşte o görüntüler...


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