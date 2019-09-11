HDP'li Meral Danış Beştaş eylem yapan anneler ile dalga geçti 11.09.2019 15:00

Evlatları HDP aracılığı ile PKK'ya katılan annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemleri devam ediyor. Annelerin isyanına kulak tıkayan HDP'liler, şimdi de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla anneler ile dalga geçiyor.

Annelerin haklı isyanı sonucu PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlayan eylem dalga dalga büyüdü. Hacire Ana'nın başlattığı "evladımı geri istiyorum" çığlığı ile kamuoyunun gündemine oturan isyanda, HDP binasının önünde eylem yapan aile sayısı 24'e yükseldi.

HDP'Lİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'TAN KÜSTAH TWEET

Annelerin taleplerini yerine getirmek, onların sesine kulak vermek yerine zaman zaman ailelere saldıran HDP'liler sosyal medya üzerinden de alay edercesine paylaşımlarda bulunuyor.

Bunun son örneği de HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı küstah paylaşım oldu. Twitter hesabından eylem yapan annelerle dalga geçen bir video paylaşımında bulunan Beştaş, "İl binamız herkese açıktır. Bekleriz :))" yazdı.

İŞTE BEŞTAŞ'IN O KÜSTAH PAYLAŞIMI

