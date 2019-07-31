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HDP'li belediyeden skandal! Türk Bayrağı logosunu kaldırdı

31.07.2019 00:31

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi skandal bir kararla personel kartları üzerindeki Türk bayrağını kaldırdı. Karar sonrası işçilerden ve vatandaşlardan büyük tepki geldi. Haberin ayrıntılarını ve bölgeden gelen tepkileri A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.


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