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HDP vekili Remziye Tosun teröristlerin cenazelerini talep etti!

19 Aralık 2018, Çarşamba

HDP milletvekili Remziye Tosun, Meclis'teki bütçe konuşmasında provokatif açıklamalarda bulundu. Tosun, Türk askerine silah doğrultan teröristlerin cenazelerini talep etti ve deli saçması iddialarını dile getirdi. Tosun konuşmasında, "Bu ülkenin gerçeği olarak cenazelere yapılan muameleden bahsetmek istiyorum. Çatışmalarda yaşamlarını kaybeden ve morglarda bekletilen 442 cenaze ile Bitlis Mezarlığı'ndan çıkarılan 265 cenaze, teşhis edilmediği gerekçesiyle ailelerine verilmiyor." ifadelerini kullandı. Hızını alamayan HDP'li vekil, morgdaki cenazelere işkence yapıldığını öne sürdü.


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