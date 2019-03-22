HDP teşkilatında "Paralel mahkeme" kurup PKK'ya para aktardılar 22.03.2019 11:29

Adana'da HDP eş il ile ilçe başkanlarının parti binalarında "paralel mahkeme" kurup yüzlerce vatandaşı yargılayıp para aldıkları ve bu parayı terör örgütü PKK'ya aktardıkları ortaya çıktı. Parti binasındaki kozmik odada ise 63 bin lira para bulundu.