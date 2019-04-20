HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan skandal Ekrem İmamoğlu itirafı

16 Nisan’da partisinin Diyarbakır’daki il binasında konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun başarısı için ''İstanbul’daki başarımız'' ifadelerini kullandı. Buldan, "İmamoğlu'nun başkanlığında 'Kürdistani partiler'in payı var" diyerek skandal itirafta bulundu.
HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan skandal Ekrem İmamoğlu itirafı20.04.2019 17:09
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