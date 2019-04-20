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HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan skandal Ekrem İmamoğlu itirafı

20.04.2019 17:09

16 Nisan’da partisinin Diyarbakır’daki il binasında konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun başarısı için ''İstanbul’daki başarımız'' ifadelerini kullandı. Buldan, "İmamoğlu'nun başkanlığında 'Kürdistani partiler'in payı var" diyerek skandal itirafta bulundu.


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