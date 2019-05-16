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HDP-CHP-FETÖ İmamoğlu’nun sloganıyla ABD’de buluştu

16.05.2019 17:37

Gezi Parkı Şiddet Eylemleri’nin destekçisi New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği panelde HDP’nin ABD temsilcisi Giran Özcan, FETÖ firarisi eski CHP milletvekili Aykan Erdemir birlikte konuşma yaptı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da panele Skype ile bağlandı. Etkinlik için hazırlanan afişte CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganının yazılı olduğu bir görselin bulunması dikkati çekti.


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