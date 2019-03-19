HDP Balıkesir belediye başkan adayı Yurdanur Güven gözaltında

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.
HDP Balıkesir belediye başkan adayı Yurdanur Güven gözaltında19.03.2019 16:13
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