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HDP Balıkesir belediye başkan adayı Yurdanur Güven gözaltında

19.03.2019 16:13

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.


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