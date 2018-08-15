Hayırlı evladın böylesi

Kırgizistan’dan Hac vazifesini yapmak üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen genç, eşi ile birlikte yaşlı annesini de kutsal topraklara getirdi. Tekerlekli sandalye ile annesinin Kabe’yi iyi göremediğini düşünen Kırgız gencin on binlerce hacı adayı ile birlikte sıkışık zamanlarda bile annesini sırtına alarak tavaf ettirmesi diğer hacıların takdirini topluyor.
Hayırlı evladın böylesi15 Ağustos 2018, Çarşamba
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