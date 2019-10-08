Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin Meltem Miraloğlu Amerika'ya yerleşip, 80 yaşındaki adamla evlendi 08.10.2019 16:05

2011-2013 yılları arasında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi bir dönem fırtınalar estirmişti. Kendinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen, ardından büyük şehirde yaşama savaşı veren Hayat'ın hikayesinin anlatıldığı dizi izlenme rekorları kırmıştı. Dizi, oyuncularına da şöhretin kapılarını açtı. Ne var ki dizinin başrolü Meltem Miraloğlu için aynı şey geçerli olmadı. Hayat Devam Ediyor'dan sonra ortalarda görünmeyen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşti. Meltem Miraloğlu'ndan herkes şaşırtan bir haber geldi. Miraloğlu'nun 80 yaşındaki bir adamla evlendiği ortaya çıktı.

Meltem Miraloğlu, bir dönem ekranlara damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinde rol almıştı. Ardından ekranlardan elini eteğini çeken Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmişti. Şimdi de Meltem Miraloğlu'ndan gelen haber duyanları şaşkına çevirdi.

SENARYO GERÇEK OLDU

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'Çocuk Gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, ABD'de 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi. Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

OYNADIĞI ROL GERÇEK OLDU!

"Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü gerçek hayatta yaşadı!" diyen Akay, "Meltem Miraloğlu'nun Hayat Devam Ediyor isimli dizide canlandırdığı 15 yaşındaki Hayat'ı hatırlayacaksınız. Hayat, 70 yaşındaki Abbas'la evlendirilmişti. 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 8 sene önce oynadığı rolü şimdi ise gerçek hayatta yaşadı! Belki 'Çocuk Gelin' olmadı ama kendisinden tam 48 yaş büyük 'Patrickle' isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla, 10 gün önce gizlice evlendi. Türkiye'deki ailesi, yakınları ve dostlarının bu evlilikten hiç haberi olmadı ama ailesi sonradan öğrendi. Miraloğlu,aynı zamanda İngilizce eğitimi almak için okula devam ediyor ve kocası son model arabası ile her gün onu okuldan almaya gidiyor." dedi.

Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.