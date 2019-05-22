Hatay'da evinin bahçesine aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü, kızını ezdi. Minik kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.
Hatay'da korkunç olay! En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi22.05.2019 00:27
- Hatay'da korkunç olay! En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi
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