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Hatay'da korkunç olay! En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

22.05.2019 00:27

Hatay'da evinin bahçesine aracını park ederken fren yerine gaza basan sürücü, kızını ezdi. Minik kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.


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