Hatay'da bir termal otelde yangın çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir termal otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında 7. katta mahsur kalan müşterileri kurtarmak için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı çamura saplandı.
Hatay'da bir termal otelde yangın çıktı05 Aralık 2018, Çarşamba
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