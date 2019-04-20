Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay ilk kez görüntü verdi! 20.04.2019 17:46

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldıran Orhan Gencebay sevenlerini korkutmuştu. Daha sonra göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay, anjiyo operasyonu geçirdi. Orhan Gencebay dün taburcu oldu.

Hastaneden çıkmadan önce soruları yanıtlayan sanatçı, tedavisini üstlenen doktorlara teşekkür etti.

Anjiyo olduğu sırada tansiyonunun düştüğünü söyleyen Gencebay, "Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Sevenlerine de mesaj göndermeyi ihmal etmeyen sanatçı, "Tüm gönül dostlarıma selamlarımı ve şükranlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Duaları bana şifa verdi. Çok şükür iyiyim. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.