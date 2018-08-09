Hasta yatağında böyle Müslüman oldu

Ağır hasta olan yaşlı bir Alman, hastane odasında Müslüman olan oğlundan yardım alarak kelime-i şehadet getirdi. O anları oğlu tarafından kameraya kaydedildi. Oğlu sevinçten gözyaşlarına boğuldu.
Hasta yatağında böyle Müslüman oldu09 Ağustos 2018, Perşembe
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