Hasta yatağında böyle Müslüman oldu 09 Ağustos 2018, Perşembe

Ağır hasta olan yaşlı bir Alman, hastane odasında Müslüman olan oğlundan yardım alarak kelime-i şehadet getirdi. O anları oğlu tarafından kameraya kaydedildi. Oğlu sevinçten gözyaşlarına boğuldu.