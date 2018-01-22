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Halk TV'de skandal sözler

22 Ocak 2018, Pazartesi
Halk TV'de yayınlanan bir programda Zeytin Dalı Harekatı hakkında kara propaganda yapılarak "Kürtler öldürülüyor" algısı yaratılmaya çalışıldı. .
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