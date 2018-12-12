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Halk otobüsü trafik polisine böyle çarptı

12 Aralık 2018, Çarşamba

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü motosikletli polis memuruna çarptı. Polis memuru kazada hafif yaralandı.


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