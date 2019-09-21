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Haliç Köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik kilitlendi!

21.09.2019 18:24

Haliç Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsü son anda araçtan inerken, Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.


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