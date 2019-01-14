Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görüntüsünü Twitter'da paylaştı.
Hakkari'de operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti14 Ocak 2019, Pazartesi
- Hakkari'de operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti
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