Hadımköy'de fabrikada yangın (Video) 26.06.2019 16:04

İstanbul Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Yangın fabrikanın içine de sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sazlıbosna Mahallesi Denizkızı Sokak'ta bulunan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.