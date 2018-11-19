Gökyüzünün yeni melekleri 19 Kasım 2018, Pazartesi

A Haber Ekibi Türk Hava Yolları'nın kabin ekibi eğitimine katıldı; İngilizce sınavı ve mülakatı geçenlerin hem çok eğlenceli eğitimine şahitlik etti hem de güzel anlar yaşadılar.