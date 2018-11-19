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Gökyüzünün yeni melekleri

19 Kasım 2018, Pazartesi

A Haber Ekibi Türk Hava Yolları'nın kabin ekibi eğitimine katıldı; İngilizce sınavı ve mülakatı geçenlerin hem çok eğlenceli eğitimine şahitlik etti hem de güzel anlar yaşadılar.


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