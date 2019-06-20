Genelkurmay çatı davasına ilişkin Avukat Yasin Şamlı'dan flaş açıklama: Örnek bir yargılama (Video) 20.06.2019 11:15

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında Fetullah Gülen’in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. A Haber canlı yayından konuşan Avukat Yasin Şamlı derbecilere verilen cezaları yorumladı. Şamlı, dava sürecinde olağan dışı gelişmelerin yaşandığını, bazı sanıkların mahkeme salonunda eşlerini bile reddettiklerini tanımadıklarını ifade etti. Sanıkların adil yargılama hakkına, savunma haklarına son derece riayet edildiğini ve bu yargılamanın örnek bir yargılama olduğunun altını çizdi.