Gelin, baba evinden vinçle çıktı 12 Ağustos 2018, Pazar

İzmir’in Torbalı İlçesinde gelin ile damat çok ilginç bir şekilde nikah salonunun yolunu tuttu. Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Yapı Sitesinde nikah salonuna gitmek için hazırlık yapan damat Cihan Gül ile Gelin Melda Ülker, bir sürpriz ile karşılaştı. Damadın babası Ayhan Gül tarafından, gelinin evinin önüne vinç getirildi. Gelin ile damat apartmanın 4. katından vinç ile indirildi.