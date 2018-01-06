Geçmiş Cumhurbaşkanı bizi neyle korkutuyor?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 Kasım 2017'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuşmasında şu uyarıyı yapmış: "Hepimizin evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde, gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hale gelir." Hepimiz evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde birgün gün gelir ya insanlar ayaklanır veyahut da dış müdahaleler kaçınılmaz hale gelir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.