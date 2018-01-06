Yol Durumu

Geçmiş Cumhurbaşkanı bizi neyle korkutuyor?

05 Ocak 2018, Cuma
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 Kasım 2017'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuşmasında şu uyarıyı yapmış: "Hepimizin evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde, gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hale gelir." Hepimiz evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde birgün gün gelir ya insanlar ayaklanır veyahut da dış müdahaleler kaçınılmaz hale gelir.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları