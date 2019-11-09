Gaziantep Galatasaray maçı CANLI anlatım İZLE 09.11.2019 18:03

Galatasaray Gaziantep deplasmanına konuk oluyor.. Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında hüsrana uğrayan Sarı-Kırmızılı takım, Gaziantep'te moral arayacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Saat 20'de başlayacak GAZİANTEP GALATASARAY CANLI anlatımını taraftarlar takvim.com.tr'den canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Öte yandan BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak müsabakanın ÖZET anlatımı, kadrolar ve maçla ilgili tüm istatistik bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray Gaziantep deplasmanına konuk oluyor.. Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında hüsrana uğrayan Sarı-Kırmızılı takım, Gaziantep'te moral arayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.

BABEL VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Saat 20'de başlayacak GAZİANTEP GALATASARAY CANLI anlatımını taraftarlar takvim.com.tr'den canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Öte yandan BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak müsabakanın ÖZET anlatımı, kadrolar ve maçla ilgili tüm istatistik bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz..