Game of Thrones 8.sezon fragmanı yayınlandı! 14 Ocak 2019, Pazartesi

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un merakla beklenen 8.final sezonu fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman ile Game of Thrones 8.sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı cevap bulmuş oldu. Game of Thrones 8.sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca kişi tarafından izlenirken şimdi akıllarda tek bir soru var 'Game of Thrones final sezonunda neler olacak?' İşte Game of Thrones 8.final sezonu fragmanı...