Galatasaray'dan flaş Vedat Muriç açıklaması 01.07.2019 21:57

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriç savaşı sürüyor. Sarı-laciverliler'in Sportif Direktörü Comolli'nin Muriç için Rizespor ile görüşmesinin ardından, Galatasaray cephesinden de flaş bir açıklama geldi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurkan detayları aktardı. İşte detaylar...

Transfer gündeminin paylaşılamayan ismi Vedat Muriç için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak için uğraştığı Kosovalı golcü için gün içinde Fenerbahçe'den flaş bir hamle gelmişti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın Beşiktaş'ta bir otelde Muriç transferi için görüşme yaptığı öğrenilmiş ve A Spor ekranlarından bu görüşmenin görüntüleri yayınlanmıştı.

Fenerbahçe'nin bu hamlesi üzerine Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'den de son dakika bir açıklama geldi. Tecrübeli başkan Cengiz yaptığı açıklamada "Su akar yolunu bulur, biz de bir teklif yapacağız" şeklinde konuştu.