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Galatasaray'da Serdar Aziz krizi

11 Ocak 2019, Cuma

Galatasaray'ın Serdar Aziz ile yaptığı görüşmeler durma noktasına geldi. Galatasaray 4 milyon euro bonservis, Serdar Aziz alacaklarını istiyor. İşte detaylar...


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