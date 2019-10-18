Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 GS Sivasspor maçı canlı anlatım izle |Video 18.10.2019 18:26

Galatasaray Sivasspor maçına saatler kaldı. Galatasaray'da Falcao ve Lemina kadroda yer almadı. 7 haftada 10 puan toplayan Galatasaray, 12 puanı bulunan Sivasspor'u evinde konuk edecek. Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 8. haftasında mücadele edecek iki takımda bu karşılaşma ile 27. kez karşılaşacak. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı. Galatasaray, Sivasspor ile evinde oynadığı 13 maçta da galip geldi. Fatih Terim'in öğrencileri bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirveye oynamak istiyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Sivasspor maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Dördüncü hakem ise Caner Ak olacak.

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 27. RANDEVUDA

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.

GALATASARAY EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 13 lig maçında da Galatasaray galip geldi.

Sivas ekibi rakibine deplasmanda 10 gol atabildi, kalesinde ise 32 gol gördü.

SİVASSPOR'UN 3 BÜYÜKLERE KARŞI KARNESİ

Sivasspor, Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig'de 3 büyüklere karşı 80. sınavını verecek. Geride kalan maçlarda kırmızı-beyazlılar, 17 galibiyet elde etti.

Süper Lig'de 2005-2006 sezonundan itibaren mücadele eden Sivasspor, bugün Galatasaray'a karşı ligdeki 27. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, ligde bugüne kadar Fenerbahçe ile 26 kez, Beşiktaş ile de 27 kez karşılaştı. '3 büyükler' ile son 14 sezonda ligde yaptığı 79 maçta 17 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 50 kez da mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor'un bu takımlar içinde en başarısız olduğu ekip, Galatasaray oldu. Galatasaray ile ligde 26 kez karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı 5 defa galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray'a 17 kez yenilen Sivasspor, 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da rakibiyle yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.

Sivasspor, Fenerbahçe'yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 26 maçtan 17'sinde Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı, 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

Yiğidolar, Beşiktaş ile yaptığı maçlarda ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez mağlup eden Sivasspor, bu galibiyetlerin 4'ünü 1-0'lık skorlarla elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde 13 defa yenildiği rakibiyle 5 kez de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, '3 büyükler' karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.

SİVASSPOR'UN GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETLERİ

2005-2006 Beşiktaş - Sivasspor: 0 - 1

2006-2007 Beşiktaş - Sivasspor: 0 - 1

2007-2008 Beşiktaş - Sivasspor: 1 - 2

2008-2009 Sivasspor - Galatasaray: 2 - 0

2008-2009 Sivasspor - Fenerbahçe: 2 - 1

2010-2011 Sivasspor - Galatasaray: 2 - 1

2011-2012 Sivasspor - Fenerbahçe: 2 - 0

2010-2011 Sivasspor - Beşiktaş: 1 - 0

2012-2013 Fenerbahçe - Sivasspor: 1 - 2

2012-2013 Beşiktaş - Sivasspor: 0 - 1

2013-2014 Sivasspor - Fenerbahçe: 2 - 0

2013-2014 Sivasspor - Galatasaray: 2-1

2013-2014 Sivasspor - Beşiktaş: 3-0

2017-2018 Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

2017-2018 Sivasspor - Galatasaray: 2-1

2018-2019 Sivasspor - Galatasaray: 4-1

2018-2019 Beşiktaş - Sivasspor: 1-2

2019-2020 Sivasspor - Beşiktaş: 3-0