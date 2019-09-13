Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? 2019 GS Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? 13.09.2019 16:25

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından ligde 4. hafta perdesi bu karşılaşma ile açılacak. Son şampiyon Galatasaray'ın yeni transferleri Falcao ile Lemina, teknik heyetin görev vermesi durumunda ilk kez resmi maça çıkacaklar. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? 2019 GS Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lige kötü başlangıç yapan Galatasaray, milli aranın ardından ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Yeni transferleriyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ligin 4. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

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GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Falcao transferiyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ligin 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FALCAO VE LEMINA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Radamel Falcao ile Mario Lemina, takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik heyetin görev vermesi durumunda yıldız futbolcu Falcao ile Lemina, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

TERİM VE İKİ YARDIMCISI CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti.

PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in cezasıyla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunurken, kurul henüz kararını açıklamadı.

Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.

Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

ÜÇ FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan üç futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 31. RANDEVUDA

İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 8 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

SON 10 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.

Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.