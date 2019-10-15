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Galatasaray, Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti

15.10.2019 18:44

Son dakika haberine göre G.Saray yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifa davet etti. Galatasaray'ın 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşananlar gündeme yansımıştı.


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