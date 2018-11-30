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G-20'de askeri bando Çinli diplomatı Devlet Başkanı Jinping sandı

30 Kasım 2018, Cuma

Aylardır G-20’ye hazırlanan Arjantin'de Çin Devlet Başkanını bekleyen askeri bando, Buenos Aires uçağından inen Çinli bir diplomatı Devlet Başkanı Xi Jinping sandı. Çin milli marşını çalmaya başlayan askeri bando diplomatın Jinping olmadığı anlaşılınca marş yarıda kesildi.


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